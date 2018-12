Schuttevaer Premium Maersk zoekt steun voor ‘decarbonisatie’ Facebook

KOPENHAGEN 11 december 2018, 17:00

De Deense rederij Maersk wil in 2050 CO2-neutraal zijn, in elk geval wat betreft het containervervoer. Daarbij gaat het niet alleen om de schepen, maar moeten containers ook op het land CO2-neutraal worden vervoerd. Het moet al in 2030 mogelijk zijn om CO2-neutrale schepen rendabel in gebruik te nemen.