Kaapstad 6 december 2018, 16:00

Aan een witte pier, op een treurige, afgelegen plek in de haven van Kaapstad, ligt een rood sleepbootje. De pier is wit omdat deze frequent wordt gebruikt door duizenden meeuwen en een soort aalscholvers. Wanneer er geen schip is afgemeerd overnachten deze vogels hier en het gebeurd dan zomaar dat ze wel eens wat laten vallen. Ondergescheten dus, die pier.