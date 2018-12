Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Haastig graanvervoer Facebook

PAPENDRECHT 5 december 2018, 11:00

Uit vrees dat de Russische overheid een exportheffing invoert, probeerden Russische boeren hun graan snel te verschepen. Maar dat lukte in november al niet meer. De Russische graanoogst wordt geschat op 70 miljoen ton, terwijl dat in het vorige seizoen 84 miljoen ton bedroeg. De graanoogst in Oekraïne is wel groot en er is volop export vanaf havens in de Zwarte Zee.