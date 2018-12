Schuttevaer Premium Interpol brengt honderden milieudelicten aan het licht Facebook

DEN HAAG 1 december 2018, 08:00

Een wereldwijde actie onder de vlag van de internationale politieorganisatie Interpol heeft de afgelopen maand meer dan 500 milieudelicten aan het licht gebracht. Onder de codenaam '30 Days at Sea' voerden politiediensten en milieuhandhavers gerichte controles uit in 58 landen. Voor Nederland deden de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie mee. De actie had plaats van 1 tot en met 31 oktober.