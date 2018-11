Schuttevaer Premium Zware Kees: Dwelmhandelaar Facebook

Kaapstad 30 november 2018, 10:00

Stevig lopen we door, meester Bram en ik, wel wat vaker om ons heen kijkend dan we in Nederland zouden doen. Wat loopt daar voor onbetrouwbaar sujet? Is dat groepje mensen daar wel te vertrouwen?