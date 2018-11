Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Vrachten moeten in 2020 flink stijgen Facebook

Twitter

PAPENDRECHT 28 november 2018, 13:00

Volgens Global Grains in Genève zullen de IMO-regels vanaf 1 januari 2020 zorgen voor een stijging van de vrachten met $ 7 per ton. Ook de brandstofprijzen zullen stijgen tot mogelijk $ 300 per ton. Daarnaast zijn er grote twijfels of er voldoende plaatsen zijn waar bunkers kunnen worden ingenomen.