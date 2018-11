Schuttevaer Premium Rederij Danser-Van Gent: ‘We hadden een zootje van die Saima Traders moeten hebben' Facebook

Delfzijl 26 november 2018, 16:00

Hij stelde zich ten doel al zijn kinderen onder te brengen op een eigen schip en Rederij Danser-Van Gent een generatie verder te helpen. Het is gelukt. Met de oplevering van de Marietje Nora in 2015 sloot Henk Danser een periode van bijna negen jaar af, waarin hij is bezig geweest met de nieuwbouw van vier ‘Marietjes'. Zware jaren met een crisis die iedereen naar de keel greep.