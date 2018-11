Schuttevaer Premium Kapitein Atlantic Dawn vrijuit na elektrocutie bootsman Facebook

Kapitein A.K. van het Nederlandse zware-ladingschip Atlantic Dawn valt niets te verwijten na het overlijden van de Filipijnse bootsman P.V. P., die aan het werk was in een kleine tank in de machinekamer. Dat oordeelt het Tuchtcollege voor de Scheepvaart.