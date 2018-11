Schuttevaer Premium Minimumloon zeelieden in stapjes iets omhoog Facebook

GENÈVE 21 november 2018, 18:50

De International Transport Workers Federation (ITF) en de International Chamber of Shipping (ICS) hebben na twee dagen van onderhandelingen in Genève een akkoord bereikt over het in etappes verhogen van het minimumloon in de zeevaart met 27 US$.