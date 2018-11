Schuttevaer Premium Bemanning Stolt Tenacity sluit actievoerders op in hut Facebook

Twitter

ALGECIRAS 20 november 2018, 09:48

De bemanning van de chemietanker Stolt Tenacity heeft zondag 18 november bij de haven van Algeciras in Spanje zes milieuactivisten van Greenpeace aan land laten gaan. De actievoerders hadden de 185 meter lange tanker zaterdagmorgen in de golf van Cadiz met rubberboten geënterd en waren aan boord geklommen. De bemanning sloot de zes vervolgens op in een hut, zegt Greenpeace. De Stolt Tenacity voer daarna naar Algeciras waar de zes zondagmiddag na 33 uur van boord werden gezet.