Tankermarkt blijft voorlopig zwak

LONDEN 17 november 2018, 10:00

De markt voor het zeevervoer van chemicaliën in tankers blijft voorlopig zwak. Er is volgens Stolt-Nielsen nog teveel overtollig tonnage beschikbaar, zodat de prijzen niet voldoende verbeteren. Het Noorse bedrijf zag de winst in het derde kwartaal dalen naar 2,3 miljoen dollar.