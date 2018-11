@Erik Schumacher

De wachtlopende officier van de Paksoy 1 maakt een inschattingsfout, denk ik. Die officier gaat ervan uit dat de Eems Cobalt voor hem oversteekt en hij hierdoor een aanvaring niet meer kan voorkomen. Gevolg: de officier maakt een rond turn naar stuurboord zoals beschreven in de ColRegs. Wat deze officier over het hoofd ziet is dat de Eems Cobalt hoogstwaarschijnlijk gereduceerd had en daardoor achterlangs zou gaan passeren. Een verkeerde interpretatie of instelling van de radar zou tot dit incident hebben kunnen geleid.