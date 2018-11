#MAG18 - KVNR Shipping Award 2018 (video) Facebook

AMSTERDAM 11 november 2018

Op het 13e Maritime Awards Gala van maandag 12 november in Amsterdam zijn drie bedrijfsvernieuwingen in de zeevaart genomineerd voor de KVNR Shipping Award 2018 van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders: het Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid van het Loodswezen, de Carrousel Rave Tug en de Windcat Workboats. Lees hier de beschrijvingen en bekijk de bedrijfsvernieuwingen in actie.

Nederlands Loodswezen

Het Nederlands Loodswezen loodst 90.000 schepen per jaar veilig door de ‘Aorta van Europa'. Daar gaat enorme druk mee gepaard en het Loodswezen zet daarom vol in op maatwerk in de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Op gebied van welzijn, ontwikkeling en gezondheid weet het Loodswezen een werkbaar pakket maatwerk te realiseren. Voor het Duurzame Inzetbaarheidsbeleid verdient het Nederlands Loodwezen volgens de jury deze nominatie, omdat het voor Nederland als sociale innovator een toonbeeld is van goed werkgeverschap binnen en buiten de maritieme sector.

Carrousel Rave Tug

Jarenlang is er gewerkt aan de totstandkoming van de Carrousel Rave Tug en het ontwerp heeft in het verleden al een Maritime Award in de wacht gesleept. Deze inzending komt opnieuw in aanmerking voor een nominatie in een andere categorie, omdat dit traject heeft geleid tot de succesvolle realisatie van een schip dat aanzienlijke milieuwinst oplevert.

Daarnaast hoort er volgens de jury een prijzenswaardig uitgebreid toekomstplan bij, die de hele deelmarkt naast vergroening helpt verbeteren op het gebied van dienstverlening. Dit komt de zeevaart in de breedste zin ten goede. Multraship & Novatug zijn genomineerd vanwege de combinatie van succesvolle realisatie en implementatie met bijhorende toekomstvisie die verder gaat dan het eigen bedrijf.

Windcat Workboats

De Windcat MK3.5 van Windcat Workboats is genomineerd omdat het schip, mede dankzij voorgaande innovaties zoals Windgrip, betere en snellere dienstverlening realiseert en hogere milieuwinst behaalt door het gebruik van alternatieve constructiematerialen zoals aluminium en carbon.

Daarnaast kunnen meer mensen comfortabeler worden vervoerd, een belangrijke stap waardoor voorzien kan worden in de groeiende vraag naar deze dienstverlening door uitbreiding van windparken op zee. De innovatieve Windcat MK3.5 vessels zijn een product van voortbouwen op andere innovaties binnen het bedrijf en dat zegt volgens de jury veel over de bedrijfscultuur en toekomstige innovatieve plannen.