Schuttevaer Premium Duitse rederij krijgt miljoenenboete voor lozen van bilgewater Facebook

Twitter

Email PORTLAND 6 november 2018, 22:50

Een rechtbank in Portland in de Amerikaanse staat Maine heeft de Duitse rederij MST vrijdag 2 november veroordeeld tot een boete van US$ 3,2 miljoen dollar wegens het illegaal lozen van bilgewater.