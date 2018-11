Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Droge-ladingmarkt verbetert Facebook

Twitter

Email PAPENDRECHT 7 november 2018, 12:00

De beperkte groei van de droge-ladingvloot en het grote aantal oudere schepen dat de afgelopen tijd naar de sloop ging, in combinatie met langzaam varen, bracht een verbetering van de droge-ladingmarkt. Vooral in Azië zijn kolen en ijzererts de belangrijkste ladingen. De Braziliaanse mijnbouwer Vale zou vier 210.000 dwt zogenoemde Newcastle-maxen voor lange termijnen willen huren. Eerder huurde Vale al 400.000 dwt very large ore carriers.