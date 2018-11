Schuttevaer Premium IMO houdt voet bij stuk op weg naar 0,5% zwavel Facebook

Twitter

Email Londen 5 november 2018, 11:00

De IMO is vorige week tijdens de 73ste vergadering van de Marine Environment Protection Committee (MEPC) geen duimbreed afgeweken van het draaiboek op weg van de 3,5 naar de 0,5% maximum zwavelnorm. Bekendgemaakt werd dat schepen vanaf januari 2020 geen hoogzwavelige stookolie meer mogen gebruiken, tenzij ze beschikken over een scrubber. Schepen die in overtreding zijn riskeren een boete en zelfs inbeslagname.