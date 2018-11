Schuttevaer Premium Zware Kees: Venetië van Portugal Facebook

Aveiro 2 november 2018, 11:00

Omdat de lading niet gereed blijkt te zijn is er plotseling tijd over. Ja, soms zit het allemaal niet mee... En omdat ons schip in Aveiro ligt, althans, niet eens zo heel ver van die stad, kan ik weer eens doen waarom ik destijds ben gaan varen: nieuwe plaatsen ontdekken, wat rondzwerven, foto's maken en, wie weet, genieten van een plaatselijk wijntje op een plaatselijk pleintje.