SINGAPORE 1 november 2018, 09:00

Het aantal gevallen van piraterij in Azië is gedaald naar het laagste niveau in 10 jaar. Dat meldt reCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia).