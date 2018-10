Geen uitstel zwavelnorm zware stookolie Facebook

Er komt geen uitstel van de zwavelnorm voor de zeevaart per 2020. Een meerderheid van de landen in de IMO heeft 24 oktober in Londen voor het verbod gestemd.

Verschillende partijen hadden om uitstel of gefaseerde invoering gevraagd van de maatregel, die bepaalt dat er vanaf 1 januari 2020 alleen nog laagzwavelige stookolie mag worden gebruikt, tenzij een uitlaatgassenreinigingssysteem is geïnstalleerd. Dat zou reders langer de tijd geven scrubbers te installeren en meer tijd zou ook nodig zijn om stookolievoorraden af te bouwen.

De IMO-leden menen echter dat alleen een wereldwijd verbod op één en dezelfde datum handhaafbaar is. Gefaseerde invoering zou controle te complex maken. Opmerkelijk is dat ook de Verenigde Staten zich achter dit standpunt schaarde. President Trump leek het verbod op zwavelhoudende zware stookolie eerder juist af te wijzen. (PN)