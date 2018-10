EU keurt Franse overname Containerships goed Facebook

Twitter

Email BRUSSEL 25 oktober 2018, 09:20

De in juni dit jaar aangekondigde overname van de Finse rederij Containerships door het Franse CMA CGM kan doorgaan.

De kartelcommissie van de Europese Commissie liet 23 oktober weten dat in haar ogen de nieuwe combinatie maar een kleine impact zal hebben op de concurrentieverhoudingen in de sector.

Containerships, actief in heel Europa, voegt zo'n 20 schepen, inclusief vier nieuwe 1400 teu-feederschepen op LNG, toe aan de circa 500 die CMA CGM in de vaart heeft. Beide rederijen zetten zwaar in op LNG, want Containerships wil nog twee identieke schepen met voor LNG geschikte motoren toevoegen, terwijl CMA CGM voor 1,2 tot 1,4 miljard dollar negen schepen met een capaciteit van 22.000 teu heeft besteld bij de Chinese werven Hudong-Zhonghua Shipbuilding und Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding. Ze worden in de loop van 2019 geleverd. (WdN)