IJMUIDEN 24 oktober 2018, 21:20

De deuren van de nieuwe zeesluis in IJmuiden zijn onderweg naar Nederland. Dinsdagnacht (Nederlandse tijd) zijn de deuren per schip vertrokken uit Zuid-Korea. De verwachting is dat ze zo'n twee maanden onderweg zijn.

1 / 1 Het zware ladingschip Talisman heeft in Zuid-Korea drie deuren voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden aan boord genomen. (Foto Rijkswaterstaat) Het zware ladingschip Talisman heeft in Zuid-Korea drie deuren voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden aan boord genomen. (Foto Rijkswaterstaat)

In totaal worden drie deuren vervoerd. Het gaat om twee operationele sluisdeuren, waarvoor nu in IJmuiden de deurkas aan zeezijde wordt afgezonken, en een reservesluisdeur. De sluisdeuren zijn per stuk 72 meter lang, 24 meter hoog en 11 meter breed. Ze wegen zo'n 2.900 ton per stuk. De deuren liggen op hun zijkant op het zware ladingschip Talisman. Het schip is 45 meter breed, de deuren zijn 72 meter en steken dus een flink stuk uit.

Nieuwe zeesluis IJmuiden

Om ruimte te bieden aan steeds groter wordende zeeschepen wordt sinds 2016 in IJmuiden gewerkt aan de bouw van de grootste zeesluis ter wereld. De zeesluis zorgt getijde-onafhankelijk voor een vlotte en veilige bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Noordzeekanaal. De nieuwe sluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep.

Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en de gemeente Velsen. Aannemersconsortium OpenIJ bouwt de nieuwe zeesluis in opdracht van Rijkswaterstaat. (DvdM / RWS)