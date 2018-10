Schuttevaer Premium Drie doden door behandeld graan op Iraanse bulkcarrier Facebook

BAKOE 22 oktober 2018, 10:35

Zeven bemanningsleden (allen Iraniërs) van de met graan geladen Iraanse bulkcarrier Nazmehr zijn afgelopen weekend onderweg van Kazakstan naar Bakoe in Azerbeidzjan vergiftigd geraakt. Drie van hen overleden voordat ze in een op vergiftigingen gespecialiseerd ziekenhuis in Bakoe arriveerden.