Met de gordijnen rondom de (radio)hoek dichtgetrokken zit ik achter het computerbeeldscherm op de brug. Kalm weer, aanloop Gibraltar Strait. Het is rustig, één tanker vóór ons, wat ferry's overstekend van Gibraltar naar Ceuta, een paar jachtjes. De derde stuurman heeft de wacht. Goed voor zijn zelfvertrouwen als ik niet elke vijf seconden vraag of alles onder controle is.