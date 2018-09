Verse proviand voor bemanning bulkcarrier Kuzman Minin Facebook

Het Varenscentrum Terneuzen heeft de 20-koppige bemanning van de Russische bulkcarrier Kuzma Minin voorzien van verse proviand. Het schip ligt al vier maanden aan de ketting in de Massagoedhaven in Terneuzen en de opvarenden kunnen geen kant uit.

De Kuzman Minin ligt al meer dan vier maanden aan de ketting in de Massagoedhaven van Terneuzen. (Foto Adri van de Wege)

Rederij Murmansk Shipping kan niet aan haar financiële verplichting voldoen. De bemanning heeft naar verluidt al maanden geen enkele ondersteuning gekregen van de Russische reder. Ook de gages zouden niet meer zijn betaald. De 18 mannen en twee vrouwen willen echter niet van boord uit vrees hiermee hun contract te verbreken en hun vorderingen te verliezen.

Volgens Leontine Verhoef van het Varenscentrum was de situatie aan boord begin deze week bijzonder schrijnend. Er was geen vers voedsel meer en geld om het te kopen is er evenmin. Daarop begon zij op Facebook een actie, waarop ruimhartig werd gereageerd. Ook de ITF houdt zich met de zaak bezig.

De website van de rederij is intussen niet meer bereikbaar. In juni verschenen de eerste berichten dat faillissement dreigde voor de rederij. Er zou onder meer een vordering zijn van 110.000 euro van een oliemaatschappij voor geleverde brandstof. MSCO werd in 1939 opgericht en exploiteert zo'n 20 schepen. De rederij maakte naam met transport in arctische wateren en beheerde onder meer de Russische vloot nucleaire ijsbrekers. (BO/PN)