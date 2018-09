Schuttevaer Premium Tanker geplunderd in Guinee Facebook

Twitter

Email CONAKRY 22 september 2018, 11:39

Op de rede van Conakry in Guinee is maandag 17 september de tanker STI Hammersmith van Scorpio Tankers (Monaco/New York) geplunderd. Vier gewapende piraten wisten vanuit een snelle motorboot aan boord te komen terwijl de bemanning zich verschanste in de citadel.