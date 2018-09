Schuttevaer Premium Deltech en Stolt schuldig aan brand Flaminia Facebook

Twitter

Email NEW YORK 16 september 2018, 20:33

Producent Deltech en expediteur Stolt Tank Containers zijn op 10 september door het district court in New York schuldig verklaard aan de brand op het containerschip MSC Flaminia in juli 2012. De oorzaak was de zelfontbranding van een aantal tanks met divynilbenzeen DVB80.