ANTWERPEN 7 september 2018, 12:00

Kapitein Jacques D'Havé werd in 2001 directeur van het Vlaamse Loodswezen. Een buitenstaander. Hij was geworven via een headhuntersbureau. ‘Dat was geen blijde intrede', herinnert hij zich. Per 1 augustus ging hij met pensioen als administrateur-generaal van Maritieme Dienstverlening & Kust (MDK), waaronder het Loodswezen ressorteert.