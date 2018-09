Doden na inademen giftig gas op tanker Facebook

Twee bemanningsleden van de zeegaande tanker Key Fighter zijn om het leven gekomen bij het inademen van het giftige gas waterstofsulfide (H2S). De mannen waren aan het werk in een van de tanks van het schip.

De Key Fighter van rederij Fjord Shipping was onderweg van Noorwegen naar Engeland terwijl de twee schoonmaakwerkzaamheden uitvoerden in een lege tank. Collega's van de slachtoffers vonden de twee zaterdagochtend 1 september rond 4 uur in de ochtend. Ze waren buiten bewustzijn. Het schip voer toen ongeveer twee uur ten noordwesten van Måløy. Een door de bemanningsleden gevormd reddingsteam haalde de twee mannen uit de tank en een in allerijl opgeroepen SAR helikopter bracht ze rond half zes naar het ziekenhuis in Ålesund. Een van de twee mannen bleek toen al te zijn overleden.

De tanker legde aan in Måløy, waar de politie onderzoek deed naar het ongeluk en de bemanning ondervroeg. Er werden geen technische gebreken aan zowel het schip en de apparatuur geconstateerd. Daarom mocht de tanker in de loop van de avond haar reis vervolgen. Even later liet de rederij weten dat ook het andere bemanningslid was overleden.

De twee mannen laten allebei een vrouw en twee kinderen na. (EvH)