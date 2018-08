Schuttevaer Premium Groot keteltransport voor Roll Group Facebook

CAPELLE AAN DEN IJSSEL 31 augustus 2018, 10:27

De Nederlandse Roll Group gaat met één van de dokschepen van RollDock Shipping drie grote ketelinstallaties met toebehoren vervoeren van Porto Marghera in Italië naar Corpus Cristi in de Verenigde Staten. Het transport wordt volgend jaar in augustus en september uitgevoerd.