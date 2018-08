Schuttevaer Premium Handhavingscampagne uitstoot in MoU-staten Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 30 augustus 2018, 13:55

De maritieme autoriteiten verenigd in de Paris en Tokyo Memoranda of Understanding (MoU) gaan de zeevaart in de havens de komende maanden streng controleren op schadelijke emissies. Streven is tussen 1 september en 30 november tenminste 10.000 schepen te controleren.