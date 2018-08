Schuttevaer Premium ‘Vervuilde brandstof lijkt wereldwijde epidemie' Facebook

Rotterdam 30 augustus 2018, 08:00

De internationale belangenorganisatie van onafhankelijke tankeroperators Intertanko wil dat snel wordt opgetreden tegen vervuilde brandstof in de zeevaart. Volgens Intertanko hebben sinds mei steeds meer schepen last van technische problemen en motorschade als gevolg van vervuiling in de brandstof. Volgens de organisatie gaat het om honderden schepen.