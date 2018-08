Mumbai Maersk eerste met meer dan 19.000 teu (video) Facebook

TANJUNG PELEPAS 28 augustus 2018, 10:55

Het containerschip Mumbai Maersk heeft in de Maleisische haven Tanjung Pelepas een record gebroken met een lading van 19.038 teu. Het is de eerste keer dat de grens van 19.000 teu werd doorbroken.

1 / 1 De Mumbai Maersk met recordlading in Tanjung Pelepas. (Foto Maersk) De Mumbai Maersk met recordlading in Tanjung Pelepas. (Foto Maersk)

Het schip van de tweede generatie van het type triple E is in mei aan de dienst tussen Azië en Europa toegevoegd en wordt 5 september in Rotterdam verwacht.

Het vorige record was in handen van de Madison Maersk, een eerste generatie triple E, die in 2015 18.215 teu meenam. (SK)