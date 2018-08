Radiolichtschip Jenny Baynton weer even buitengaats Facebook

HARLINGEN 26 augustus 2018, 13:00

Op de 'zeereis' van Harlingen naar Terschelling of Vlieland kom je in het zomerseizoen altijd wel een verrassing tegen. Zoals het voormalig lichtschip Jenny Baynton, enkele mijlen buiten Harlingen, op een mooi veilig plekje achter de rode tonnen.

1 / 1 Oud-zeeman en fotograaf Willem Wilstra zag de Jenny Baynton enkele mijlen buiten Harlingen. (Foto Willem Wilstra) Oud-zeeman en fotograaf Willem Wilstra zag de Jenny Baynton enkele mijlen buiten Harlingen. (Foto Willem Wilstra)

De Jenny Baynton is gebouwd in 1949 te Dartmouth en heeft vele jaren dienst gedaan als drijvende vuurtoren voor de Engelse kust en dan voornamelijk voor de Theems. Gewoonlijk ligt ze alweer vele jaren als radiozendschip - zelfs het enige nog werkende zendschip ter wereld! - in de Harlinger Willemshaven langs de Zuiderpier. Sinds 22 augustus voor veertien dagen dus weer even buitengaats, met uitzendingen op middengolfzender AM 747 van Radio Seagull en andere programma's. Voor zowel zeeman als radiofreak een historische ontmoeting!

De Jenni Baynton moet voor onderhoud op de helling en daar is 15.000 euro voor nodig. ‘Dat is 15.000 meer dan we hebben', zegt Sietse Brouwer van de Stichting Vrienden van het Lichtschip op Omrop Fryslân . Zodoende is het initiatief ontstaan om buitengaats te gaan en mensen uit te nodigen voor een rondleiding. Zo hopen ze donateurs en sponsoren te krijgen. ‘We liggen straks aan het eind van de Pollendam. We dekken onze kosten voor een deel door het varen van bootjes, zodat mensen ons kunnen bezoeken.' (WW / DvdM)