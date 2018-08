Schuttevaer Premium Wodkakapitein vaart coaster op de rotsen Facebook

Twitter

Email LONDEN 26 augustus 2018, 16:00

Of er wodka in het spel was of een andere alcoholische drank is niet duidelijk. Feit is wel dat een Russische kapitein een flinke slok op had toen hij 10 oktober vorig jaar de Nederlandse coaster Ruyter bij Noord-Ierland op de rotsen zette. Zijn eerste stuurman had bij overdracht van de wacht drank geroken, maar greep niet in. De Britse onderzoeksraad voor maritieme veiligheid MAIB analyseerde het ongeval.