Haarlemmermeer 24 augustus 2018, 11:00

Het is moeilijk de zomer de zomer te laten en op het vliegtuig te stappen, op weg naar mijn schip. Ditmaal ligt het in Antalya op mij te wachten. O Antalya! Fijne vakantie hoor, ik ben er ook geweest! Héérlijk!' De mensen om mij heen lijken niet te beseffen dat er in Antalya in die bloedhitte soms ook gewerkt moet worden, denk ik mopperig.