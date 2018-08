Schuttevaer Premium Tonnen boete voor Terschellingers na wrakroof Facebook

NEWCASTLE 23 augustus 2018, 14:32

Het Terschellinger bergingsbedrijf Friendship Offshore is door de rechtbank in Newcastle veroordeeld voor het illegaal bergen van lading en voorwerpen uit het SS Harrovian in 2016. Het totale boetebedrag bedraagt circa 280.000 euro. Daarvan is 2200 euro opgelegd aan de kapitein (Willem Bakker) van het bergingsvaartuig, 6600 euro aan het bedrijf, dat verder ook de kosten voor de rechtszaak, een kleine 50.000 euro moet betalen.