Zeevrachtenmarkt: Capesizers naar $ 25.000 per dag

Papendrecht 22 augustus 2018, 10:00

China brak records met de export van staalproducten. Vooral de capesizers profiteren, want Braziliaans ijzererts heeft de voorkeur boven binnenlandse erts. De gemiddelde inkomsten voor de capesizers steeg tot rond $ 25.000 per dag. Ook de panamaxen hadden weinig last van de handelsoorlog VS/China.