Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Minder sojabonen naar China

De voortdurende onzekerheid over de handelsruzie tussen de Verenigde Staten en China kan de droge bulkers flink raken. Chinese importeurs van sojabonen zijn terughoudend om te kopen zolang onzeker is of China de import van Amerikaanse sojabonen extra zal belasten.