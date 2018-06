Schuttevaer Premium Zware Kees: Aangroei Facebook

Twitter

Email OP ZEE 17 juni 2018, 17:18

Het is een mooie dag, dus tijd om over de kade te slenteren. Mijn schip wordt gelost, maar daar ben ik niet voor nodig. Lopend langs de scheepszijde valt me op dat de anders zo strakke afscheiding van rompkleur naar antifouling er anders uitziet dan gebruikelijk. Het is namelijk groen en dat betekent dat het schip een baard heeft.