Cleem Doedens werd in 2012 vrijwilliger bij de Tres Hombres, de schoenerbrik die ecologisch verantwoord maritiem transport in de praktijk brengt. Eerst zat hij op kantoor, later is hij als deckhand gaan meevaren. In oktober 2014 maakte hij een zware storm mee op de Noordzee, waarover hij gedetailleerd vertelt.

1 / 1 Klik hieronder op de video met het stormverhaal van de Tres Hombres en de scheepshoorn door Cleem Doedens (Beeld uit de video) Klik hieronder op de video met het stormverhaal van de Tres Hombres en de scheepshoorn door Cleem Doedens (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

‘De Noordzee is een soort badkuip; de golven kunnen niet weg. Je vliegt echt alle kanten op.' Dat je op een zeilschip zonder motor geheel aan de elementen bent overgeleverd, heeft volgens Cleem ook voordelen. ‘Omdat je bij het kiezen van je koers er altijd voor zorgt dat je nooit aan lager wal terecht komt. De Tres Hombres is een klein schip, maar het is een ongelooflijk zeewaardig schip. Om veilig te varen heb je een zeewaardig schip nodig en je hebt goed zeemanschap nodig. Nou, dat hebben wij ook. Dat is echt hogeschool-werk.'

