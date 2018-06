Clip #72 Avontuur op de Tres Hombres - ‘Een houten schip is altijd zinkend' Facebook

De schoenerbrik Tres Hombres, waarmee ecologisch verantwoord transport in de praktijk wordt gebracht, had bij haar laatste reis vanuit de Colombiaanse havenstad Santa Marta behoorlijk wat last van water. ‘Een houten schip is altijd zinkend,' relativeert kapitein Andreas Lackner, samen met Jorne Langelaan en Arjen van der Veen een van de ‘tres hombres' waaraan het schip haar naam dankt.

1 / 1 Klik hieronder op de video met het verhaal van de ‘altijd zinkende' Tres Hombres. (Foto Fairtransport) Klik hieronder op de video met het verhaal van de ‘altijd zinkende' Tres Hombres. (Foto Fairtransport)

Tekst en video Heere Heeresma Jr

‘Een houten schip lekt, al is het maar een beetje.' Lackner wijt het aan de omstandigheden aan de Caribische kust van Colombia, waar de brandende zon en de wind de zwarte romp hadden uitgedroogd. Gevraagd hoe het is om met een zeilschip zonder motor over drukke vaarwegen als het Engelse Kanaal te varen, zegt Lackner: ‘Dan verandert de naam Tres Hombres soms wel in Stress Hombres.'

Desalniettemin is het contact met de autoriteiten en de andere schepen vriendelijk en correct, en er kan bij sommigen zelfs enige bewondering voor de Tres Hombres en haar bemanning vanaf. ‘Wij doen hetzelfde werk op een andere manier,' aldus Lackner. ‘Wij doen het zo dat je het in principe in 500 jaar ook nog kan doen zonder je resources kapot gemaakt of opgebruikt te hebben. Die anderen moeten dat nog leren.'

Onze Amsterdamse verslaggever maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.

Twintig keer de oceaan over Het zeilende vrachtschip Tres Hombres is onlangs voor de twintigste keer de Atlantische Oceaan overgestoken. Sinds 2009 vaart ze duurzaam vracht, elke rondreis betekent twee oceaan oversteken. Eén van de jaren heeft ze zelfs twee Atlantische rondreizen, en dus vier oceaan oversteken gemaakt. De Tres Hombres is het vlaggeschip van Fairtransport, de organisatie die laat zien dat het mogelijk is, vracht op duurzame wijze, dus emissievrij, over de oceanen te vervoeren. "Het is geen kwestie van kunnen om goederen duurzaam te vervoeren, het is een kwestie van de echte prijs willen betalen", aldus Jorne Langelaan. Er zijn steeds meer partijen die zich dit ook realiseren. Bij de eersten waren Rodney en Enver van de Chocolatemakers uit Amsterdam. Maar er zijn nu ook enkele Amsterdamse wijn importeurs die de mogelijkheid bekijken om hun wijn duurzaam te gaan vervoeren. Bovendien komt er dit jaar, naast de reeds eerder geïntroduceerde rum, een Tres Hombres koffie, duurzaam vervoerd uit Colombia, op de markt. Momenteel ligt de Tres Hombres in Amterdam waar op 9 juni haar lading: cacao, koffie, melasse, rum en andere specialiteiten uit verre streken, gelost gaan worden. Net als tijdens andere jaren, is iedereen welkom om te komen kijken, of zelfs mee te helpen tijdens dit maritieme spektakel. De uit Delft afkomstige kapitein Jorne Langelaan verteld verder dat de Tres Hombres onder buitenlandse (Vanuatu) vlag vaart, omdat de Nederlandse wetgeving het niet accepteert als een schip werkelijk duurzaam, en dus zonder motor, vaart. Wel is het schip hier opgebouwd en vindt het jaarlijkse groot onderhoud in de Nederlandse havenstad Den Helder plaats. Hier is ook het kantoor van de Fairtransport organisatie gevestigd. Naast de Tres Hombres heeft Fairtransport nog een tweede schip in de vaart, dit is de in 1873 gebouwde Nordlys. Ook zij vaart zonder motor, en wie durft te investeren, kan een aandeel in haar nemen en zelf reder worden. Om de zeilende vrachtschepen van Fairtransport te volgen, en voor meer informatie kijk op: www.fairtransport.nl