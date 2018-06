Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Tekort aan feederschepen Facebook

Papendrecht 5 juni 2018, 16:00

De huren en vrachten voor de droge-bulkschepen zitten nog niet echt in de lift. Chinese scheepswerven hebben een voorkeur voor het bouwen van grote schepen, waardoor de handysizers en supramaxen wat beter in de markt liggen. Maar voor de capesizers is de markt niet geweldig. Voor reizen vanaf Europa naar India lagen de huren rond $ 18.000 per dag en voor ladingen nikkel vanaf de Filipijnen naar China bedroegen de huren rond $ 12.000 per dag.