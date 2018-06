Schuttevaer Premium Zware Kees: Flitsend China Facebook

Email op zee 1 juni 2018, 11:00

Na een miljoen vissersboten te hebben ontweken, 2000 Chinese coasters te hebben getrotseerd, die allen van bakboord inkwamen en dus uitwijkplichtig - maar daar gewoon maling aan hebben - komen we aan in Lianyungang. Zoals gewoonlijk is het mistig.