DEN HAAG 31 mei 2018, 15:00

Een poging een afdichtingsdop op een gevaarlijke plek dicht te draaien is een Filipijnse matroos van het ms Lady Christina vorig jaar november noodlottig geworden. Hij moet dodelijk zijn geraakt door de voorbijrijdende boordkraan, maar niemand heeft het zien gebeuren.

Om het ruim en de luiken schoon te maken werd de grote kraan op de Lady Christina gebruikt. De kraan reed daarvoor langzaam over het luikhoofd. Op de inzet is te zien hoe het slachtoffer moet hebben gestaan toen hij door de kraan werd aangereden. (Foto Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Boordkraan Lady Christina overrijdt slachtoffer

Door Erik van Huizen

Dit blijkt uit het eindrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de oorzaak van het ongeval.

De Lady Christina kwam 14 november 2017 aan in het Finse Rauma om Chinaklei te lossen. Aansluitend zou het papier gaan laden in Pietarsaari. Daarvoor moet het ruim goed schoon zijn, waarmee meerdere bemanningsleden direct aan de slag gingen. Na een korte veiligheidsbriefing was de schoonmaak van het luikhoofd aan de beurt. Hiervoor werd de verrijdbare zware-ladingkraan aan boord ingezet. De stuurman bediende de kraan, de meest ervaren matroos spoot vanaf de kraan met een dekwasslang het luikhoofd schoon. De stagiair hield kabelwacht op de kraan aan bakboord. De slang was in het midden van het schip bevestigd aan de brandkraan en werd gevoed met de brandbluspomp. De slang werd vanuit de middendoorgang omhoog getrokken naar de kraan. Omdat de slang vrij stug was en dus gemakkelijk ergens achter kon blijven hangen, stond de Filipijnse matroos in het gangboord en kreeg via de portofoon opdrachten voor het begeleiden van de slang. Alle portofoons, zowel van de kapitein op de brug als de bemanning aan dek, waren op dezelfde frequentie afgestemd. De voertaal aan boord was Engels.

Geen reactie

De bemanning werkte van achter naar voor. De boordkraan was helemaal naar achteren gereden en reed langzaam terug naar de middendoorgang. De eerste stuurman in de kraan keek hierbij naar het achterschip. Intussen spoot de matroos op de kraan het luikhoofd aan stuurboord schoon. De Filipijnse matroos was toen nog aan stuurboord gezien, waar hij de slang verlegde. Vijf minuten later werd via de portofoon nog een keer een beroep op hem gedaan, maar reageerde hij niet meer. Een van de matrozen liep daarom zelf naar de slang om deze te verleggen. Hij zag de matroos in het gangboord liggen en sloeg alarm, waarna de kapitein met de eerste hulp koffer aan dek kwam. Hij beoordeelde de situatie echter als zo ernstig, dat hij de hulpdiensten alarmeerde.

Reconstructie

De Onderzoeksraad heeft niet kunnen achterhalen waarom het slachtoffer juist op het moment dat de kraan langs kwam rijden, op een aantal onder de kraanrails liggende leidingen was geklommen. Als hij in het gangboord was blijven staan had hij helemaal niet kunnen worden geraakt.

Alles wijst er voor de Onderzoeksraad op dat de matroos heeft geprobeerd een van de afwateringspijpen in het luikhoofd af te sluiten met een dop. De dop was namelijk tot halverwege op de pijp gedraaid. Waarom hij dat juist op dat moment deed is een raadsel. Zodra de kraan in beweging is klinkt een duidelijk waarschuwingssignaal.

Aanbevelingen

Hoewel het hier niet gaat om een ongeluk met een luikenwagen gaat, benadrukt de Onderzoeksraad dat dit ongeval wel vergelijkbaar is en dat niet vaak genoeg voor de gevaren van verrijdbare constructies aan dek kan worden gewezen. Zo haalt de raad onder meer het dodelijke ongeval op het Nederlandse zeeschip Beauforce aan, waarbij een bemanningslid bekneld raakte onder de luikenwagen.

De Onderzoeksraad vindt dat kranen en luikenwagens moeten worden voorzien van zowel een akoestisch als visueel alarm. Ook zouden voor de loopwielen baanvegers moeten komen om handen en vingers te beschermen. Tevens wordt opnieuw een automatische stopinrichting aanbevolen.