Het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse president toch gaat scoren in zijn geruzie met China. China gaat meer agrarische goederen, LNG en vlees importeren uit de Verenigde Staten. Er wordt ook gesproken over de aankoop van meer Boeings door China.

Slachtoffers zijn bondgenoten van de VS zoals Australië, dat minder LNG kan verkopen en Brazilië kan minder vlees slijten. Maar president Trump staat niet bekend als steun en toeverlaat voor zijn bondgenoten. Verwacht wordt dat op jaarbasis het negatieve handelsverschil van de VS met $ 60 tot $ 90 miljard zal afnemen.

De staking in de bauxietmijnen in Guinea kan voor capesizers en panamaxen problemen geven. China voert grote hoeveelheden bauxiet in voor de productie van aluminium, in 2017 bijna 69 miljoen ton.

De huren voor de droge-bulkschepen zijn nog steeds niet geweldig. De Star Iris (76.466 dwt, 2004) werd voor 8 tot 11 maanden gecharterd voor $ 12.450 per dag, de Hampton Bridge (76.847 dwt, 2013) voor 12 maanden voor $ 13.500 per dag. De huren voor kortere periodes zijn niet beter. De Golden Rose (81.568 dwt, 2012) werd gecharterd oplevering Ulsan via Noord-Pacific, teruglevering Singapore/Japan voor $ 12.850 per dag.

Containervaart

Dankzij de overeenkomst tussen de VS en China lijken de zorgen in de containervaart voorbij. Op de hogere brandstofkosten en lage vrachttarieven na dan. Amerikaanse sancties tegen Rusland en Iran hebben weinig invloed op de containermarkt. Mediterranean Shipping Co en Maersk zijn al begonnen de diensten op Iran af te bouwen.

De stijging van de brandstofkosten veroorzaakt verliezen bij de lijnoperators, maar vroeg of laat kunnen ze daardoor bij afladers een verhoging van de vrachttarieven bereiken. Droge-bulkschepen en tankers zullen daar meer moeite mee hebben. Door de problemen in Venezuela en nieuwe sancties tegen Iran kan de olieprijs volgens deskundigen zomaar naar de $ 100 per vat stijgen. Lijnoperators als Maersk, ONE en OOCL zien nog langzamer varen niet als optie om de brandstofkosten te drukken, maar zijn van mening dat afladers en consumenten moeten meebetalen.

De Israëlische containerrederij Zim leed in het eerste kwartaal dit jaar een verlies van ruim $ 26 miljoen. Ze zal niet de enige lijnoperator zijn die verlies leed. De redenen volgens Zim: stijgende brandstofkosten en charterhuren en lage vrachttarieven. Ook kwamen opgelegde schepen weer in de vaart, waardoor de ladingcapaciteit steeg en de vrachttarieven verder daalden.

Tankvaart

De stijging van de brandstofkosten doet ook in de tankermarkt pijn. Onderhandelingen over betere vrachtprijzen zullen lastig zijn. Langzaam varen lijkt zowel voor de tankers als droge-bulkschepen de voor de hand liggende snelle maatregel.

Bank of America Merrill Lynch is optimistisch over de toekomst van zowel de droge-ladingvaart als de containermarkt, maar erg pessimistisch wat betreft de tankvaart. Volgens de bank gaan nieuwbouwtankers opnieuw voor overcapaciteit zorgen. Het grote aantal oudere tankers dat naar de sloperijen ging is kennelijk niet voldoende. De afnemende uitvoer van ruwe olie door Venezuela met een mogelijk verbod op invoer van Venezolaanse olie door de VS helpt ook niet. En de OPEC-landen hebben met de stijgende olieprijs ook geen reden om meer te produceren.

De Griekse rederij Kyklades sloot een charter met Trafigura voor de Kimolos (157.000 dwt, 2018) voor 18 maanden voor een zeer redelijke $ 16.000 per dag. Habsa Treuhand verkocht de aframax HS Alcina (60.000 dwt, 2001) voor $ 10,4 miljoen. Het schip bracht meer op dan verwacht mocht worden gezien de leeftijd, maar dat kwam doordat het schip pas in januari 2021 de special survey moet ondergaan.

Hansa Treuhand verkocht ook de suezmax HS Medea (113.000 dwt, 2003) voor $ 9,5 miljoen. Een zusterschip, de HS Carmen, bracht in februari nog $ 11,1 miljoen op. Dit illustreert wel de droevige staat van de tankermarkt. Geluk bij een ongeluk is dat de sloperijen nog steeds flinke prijzen betalen. De New Tinos (305.000 dwt, 1999) bracht bij een sloperij in Pakistan $ 19,1 miljoen op.