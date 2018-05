Vluchtelingen in container Facebook

Twitter

Email LÜBECK 23 mei 2018, 11:00

Twaalf vluchtelingen uit Nigeria en Sierra Leone zijn zondag 13 mei uit een container bevrijd in de haven van Lübeck.

De container was afkomstig uit Italië en stond op een oplegger, die per trein was gearriveerd aan de Skandinavienkai. Onder de vluchtelingen waren twee baby's van respectievelijk twee en vier weken oud. Volgens de autoriteiten werden ze net op tijd bevrijd, omdat de temperatuur in de container snel tot grote hoogte zou oplopen. Hoe de vluchtelingen in Italië in de verzegelde container konden komen is niet bekend. Ze verklaarden onderweg te zijn geweest naar Scandinavië. (WdN)