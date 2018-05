Schuttevaer Premium Zware Kees: Grenzeloos Facebook

Twitter

Email op zee 18 mei 2018, 13:00

Halverwege de Pacific loopt een onzichtbare grens van noord naar zuid. Die is lang geleden bedacht toen bleek dat de wereld niet plat is maar rond. Een ronde wereld heeft als nadeel dat de tijd rare dingen doet. Vaar je rond de wereld, blijkt het ineens een dag later te zijn dan je dacht. Althans, wanneer je van oost naar west vaart. Daarvoor is dus die datumgrens uitgevonden.