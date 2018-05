Schuttevaer Premium In India ‘gevangen' op de Sea Angel Facebook

Twitter

Email A/B SEA ANGEL 17 mei 2018, 16:01

De 49-jarige Gerrit Oonk uit Oldenzaal zit al bijna drie maanden ‘gevangen' op het offshore support schip Sea Angel voor de kust van Alang in India. Aan dat gedwongen verblijf lijkt, door inzet van de Nederlandse ambassade in Dubai en de vakbond Nautilus International in India op korte termijn een eind te komen. Op Oonk, inmiddels 14 kilo afgevallen, wachten in Oldenzaal zijn vrouw en drie kinderen.