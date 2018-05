Schuttevaer Premium Zware Kees: Temperaturen Facebook

Twitter

Email Victoria 11 mei 2018, 12:00

Iedere week, ergens halverwege, denk ik na over een onderwerp voor mijn column. Deze week blijkt dat niet erg moeilijk: ik kan zomaar kiezen uit twee onderwerpen. Het eerste werd me in de schoot geworpen door mijn scheepsagent in China. In zijn mail lees ik: ‘pls send us list of all crew's body temperature wz master's sign and stamp.'