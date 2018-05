Schuttevaer Premium Kwestie uitreisstempels naar Europese Hof van Justitie Facebook

Twitter

DEN HAAG 9 mei 2018, 11:00

De Raad van State heeft woensdag 9 mei in vier vreemdelingenzaken het Europese Hof van Justitie in Luxemburg advies gevraagd over de Europese Schengengrenscode. De Raad wil weten op welk moment uitreisstempels moeten worden geplaatst in de paspoorten van vreemdelingen die aanmonsteren op zeeschepen in Rotterdam.